В четырех уральских селах школу закончили по одному выпускнику

Сегодня во всех свердловских школах, гимназиях и лицеях отмечают день последнего звонка. В некоторых селах выпускников единицы.

Как сообщили в ДИПе, школа поселка Пионерский Талицкого района провожала во взрослую жизнь трех 11-классников. В селах Липчинское, Первомайское, Красноармеец, а также в посёлке Зайково последний звонок в школах прозвенел и вовсе для одного выпускника. Всего на Урале школу закончили около 17 тысяч одиннадцатиклассников.

«В качестве единого дня проведения торжественных мероприятий для выпускников мы рекомендовали 20 мая. Однако в ряде муниципалитетов последние звонки состоялись чуть раньше, всё зависит от учебного плана конкретной школы. 23 мая у одиннадцатиклассников начинается государственная итоговая аттестация, у девятиклассников уже завтра», – сообщила начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube