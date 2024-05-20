Последний звонок прозвенел для выпускников 8 школ Академического района

Сегодня в школах Екатеринбурга прозвенели последние звонки для выпускников. В восьми школах Академического района в этом году насчитывается 1390 выпускников 9-х классов, 566 – выпускников 11-х классов. В школе №19 последний звонок прошел для первого выпуска одиннадцатиклассников, которые пришли в только что открывшуюся школу в 2013 году.

АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») подарило выпускникам школ проекта «Академический» книгу академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». «Эта книга является напутствием вам в сложные жизненные моменты, в которые прежде всего нужно уметь любить, быть человеком, бороться и отстаивать свои убеждения. Думаю, что жизненные принципы, изложенные в этой книге, помогут вам в дальнейшем развиваться, получить профессию на благо процветания нашей страны», – заявил заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Бирюлин.

В 2024 году в Академическом районе откроется новая школа № 133 в квартале «Спутник-1». В новом здании будут учиться 1 200 детей. Для начальной, средней, и старшей школы предусмотрены разные помещения. Школа на ул. Академика Ландау станет девятой в районе и шестой на территории основателя района – девелопера «Академический». Все школы встраиваются в образовательную вертикаль наукограда – у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это поможет школьникам определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются на территории района.

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