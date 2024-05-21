8-летний мальчик катал на квадроцикле 13-летнего и врезался в столб (ФОТО)

Двое детей попали в ДТП в Верхнепышминском районе, катаясь на квадроцикле.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, инцидент случился в деревне Верхотурка. Восьмилетний мальчик катался по лесу на папином квадроцикле BOSS ATV BS:300 с 13-летним другом. Ребенок не справился с управлением и врезался в столб. Серьезных травм 8-детний водитель не получил, так как был в защитном шлеме, – а у его друга сломана челюсть, он госпитализирован.

Хозяин квадроцикла рассказал, что транспорт он приобрел в прошлом году, тогда же разрешил сыну ездить по лесу. Теперь мужчину привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ГИБДД напоминают, что для управления квадроциклом необходимо иметь специальные навыки и водительские права. Недопустимо передавать управление опасной техникой детям.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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