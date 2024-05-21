Уральским работодателям установят квоту по трудоустройству инвалидов

В Свердловской области в ближайшее время примут закон о занятости населения, в котором, в частности, установят квоту для работодателей по трудоустройству инвалидов.

Проект документа уже рассмотрен комитетом заксобрания по соцполитике. Как сообщает пресс-служба заксо, у работодателей, которые руководят коллективом от 36 до 100 человек, должны будут работать 2% инвалидов от среднесписочной численности сотрудников, в коллективах больше 100 человек – 3%.

«По сути, к принятию предлагается новый закон, который несет новые нормы, регулирующие сферу занятости. Это связано с изменением федерального законодательства, направленным на решение вопросов трудовых отношений, дающих гарантии и права на труд для разных категорий населения. Например, трудоустройство лиц с инвалидностью или безработных граждан зачастую связано с определенными проблемами, мешающими этим категориям населения трудоустроиться и зарабатывать средства на жизнь. Принятие нашего областного закона открывает определенные возможности как для граждан, так и для работодателей, государственных органов и органов местного самоуправления», – прокомментировал председатель комитета Вячеслав Погудин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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