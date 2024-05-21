В Екатеринбурге осужден мужчина, угнавший скорую

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга вынесен приговор 35-летнему мужчине, который 31 декабря 2022 года угнал автомобиль «Мерседес Бенц» скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в тот день житель Екатеринбурга Александр Рыжов был пьян. Он вызвал скорую помощь для своей девушки, накануне получившей травму головы. Медики прибыли на вызов, осмотрели пострадавшую и решили, что ей необходима госпитализация. Мужчина настаивал, что поедет в больницу вместе с подругой, но экипаж скорой помощи ему отказал.

Тогда Рыжов, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, вытолкнул его из машины и сам сел за руль. Он доехал до городской больницы № 24, после чего покинул машину.

Суд признал мужчину виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и приговорил к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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