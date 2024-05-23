Сегодня можно пробовать найти клад

23 мая православная церковь отмечает праздник святого Зилота. Согласно преданию, апостол Симон Зилот был сыном святого Иосифа, братом Господа и одним из 12 его апостолов.

Первое чудо, которое явил Иисус Христос, – превращение воды в вино, произошло в доме Симона. Пораженный чудом, Симон уверовал в Христа и, оставив все, последовал за ним. За преданность он и получил прозвище «Зилот», то есть ревнитель. Симон проповедовал божественное учение в Иудее, Египте, Ливии и других странах. В Абхазии он принял мученическую смерть и был погребен возле Сухуми.

На апостола Симона издавна принято копать коренья для зелья и искать клады, так как Зилот считается покровителем авантюристов и всегда помогает кладоискателям в их предприятиях.

Екатеринбург, Елена Васильева

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