Люди, имеющие допуск к гостайне, должны за месяц предупреждать ФСБ о выезде за границу

В России меняется порядок выезда за границу для граждан, имеющих допуск к государственной тайне. Теперь такие специалисты должны уведомлять ФСБ и СВР о намерении минимум за 30 дней до отъезда.

В уведомлении должны быть указаны должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, цель выезда, список посещаемых государств и сроки поездки, вид транспорта, адрес места пребывания за рубежом.

«С учетом современных реалий жизни совершенствование законодательства, регулирующего вопросы государственной тайны – необходимость. От степени защищенности секретной информации зависит состояние безопасности общества и государства в целом. Уверены, что лица, имеющие допуск к секретным сведениям, подойдут к новым правилам ответственно и учтут их при планировании заграничных поездок», – сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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