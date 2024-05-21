Автовладелец заплатит 115 тысяч за сбитую в лесу гончую

Свердловский областной суд поставил точку в споре между двумя жителями региона – владельцем автомобиля «Форд фокус» и хозяином охотничьей собаки.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, вечером 30 декабря 2022 года на территории Белоярского охотничьего хозяйства автомобиль Ford Focus сбил собаку породы русская пегая гончая. Животное погибло, автомобиль получил повреждения. Через 15 минут на место ДТП прибежал хозяин собаки. Он пояснил, что охотился на зайца и отcлеживал перемещение собаки по GPS-датчику в ее ошейнике.

Автовладелец потребовал от охотника возместить ему ущерб, тот отказал и подал встречный иск.

Суд установил, что хозяин собаки охотился на законных основаниях. Кроме того, в лесу были установлены предупреждающие таблички. Заметив животных, водитель должен был снизить скорость или вовсе остановиться, но он этого не сделал.

Cуд решил, что владелец иномарки должен заплатить охотнику 105 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости погибшей собаки (сумма была подтверждена справкой, выданной экспертом-кинологом) и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После рассмотрения дела в апелляции сумма осталась прежней.

Белоярский, Елена Владимирова

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