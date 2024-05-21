ЕВРАЗ провел второе в этом году повышение зарплаты своим работникам

ЕВРАЗ произвел уже второе повышение зарплат в 2024 году. С апреля средняя заработная плата рабочих, производственных руководителей и специалистов металлургических комбинатов выросла на 13,6 %, административно-управленческого персонала – на 9,9 %. Ранее в январе компания проиндексировала базовый размер зарплат на производственных предприятиях в соответствии с коллективными договорами. Таким образом, благодаря комплексу мероприятий по повышению доходов работников размер их средней заработной платы вырос на 22,3 % по отношению к прошлогоднему уровню.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа (Дивизион «Урал»), повышение зарплат произошло для всех категорий сотрудников. В частности, ЕВРАЗ повысил зарплаты рабочих в рамках перехода на усовершенствованную систему оплаты труда, доработанную в диалоге с профсоюзными организациями. Новая система позволяет лучше учитывать сложность и значимость выполняемых работ, а также профессиональный уровень сотрудников и гибко реагировать на вызовы рынка труда, обеспечивая конкурентоспособный доход работникам ЕВРАЗа.

На сегодня ЕВРАЗ предоставляет один из лучших социальных пакетов в регионах присутствия. НА одном из самых важных мест находятся вопросы здоровья сотрудников. Начиная с апреля, компания полностью финансирует полисы ДМС по базовой программе для всех категорий персонала. В новой программе ДМС расширен перечень востребованных лечебных учреждений, доступных по страховке, а сумма страхового покрытия составляет около 150 тыс. руб. в год на каждого работника. В ЕВРАЗе действует программа «Здоровье»: на предприятиях работают служба медицины труда, цеховые терапевты, все сотрудники предприятий проходят регулярные углубленные медосмотры, позволяющие предупреждать хронические и обусловленные условиями труда заболевания, обеспечивать профессиональное долголетие. Сотрудники и члены их семей регулярно пользуются корпоративными программами санаторно-курортного лечения. Кроме того, в столовых предприятий появились меню здоровых блюд, компания выделяет работникам дотации на питание.

Большое внимание уделяется улучшению жилищных условий сотрудников. В компании действует ипотечная программа, в рамках которой ЕВРАЗ компенсирует сотрудникам 50процентов выплат по кредиту. Для молодых специалистов, работников, переехавших из других регионов, и сотрудников, работающих вахтовым методом, предусмотрена компенсация аренды жилья.

«Мы совершенствуем систему оплаты труда, делая ее более справедливой и конкурентоспособной. Мы продолжаем развивать наши социальные программы, создаем для людей комфортные условия, при которых каждый может качественно выполнять свою работу. Инвестиции в благополучие своих сотрудников помогают компании соответствовать новым вызовам на рынке труда, решать серьезные задачи, которые стоят перед бизнесом», – рассказала «Новому Дню» вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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