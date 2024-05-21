Школьник упал в обморок на линейке

В Каменске-Уральском школьнику стало плохо на линейке, посвященной последнему звонку. Как сообщает тг-канал «Инцидент-Каменск-Уральский» происшествие случилось в школе № 5.

Один из выпускников почувствовал себя плохо, упал на ступеньки и ударился головой. Инцидент попал на видео, которое снимали родители.

«Линейка длилась около 30 минут. Возможно, что ребенок переволновался. Также вчера на улице было довольно жарко, поэтому произошла такая реакция организма. Ребенку вызывали скорую помощь. Сейчас с ним все в порядке», – рассказала «КП-Екатеринбург» директор школы Елена Сироткина.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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