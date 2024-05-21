«Давно пора», – не все родители гимназии № 110 поддерживают скандал вокруг ухода на пенсию директора учреждения

Родители учеников гимназии № 110 получают с незнакомого адреса приглашение подписать петицию на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой оставить на работе директора учебного учреждения Ирину Виноградову.

Ее трудовой контракт истекает 24 мая 2024 года, и продлять его администрация Екатеринбурга в лице департамента образования не намерена. Решение было принято несколько лет назад и было согласовано всеми сторонами. Однако за несколько дней до оставки в Екатеринбурге в СМИ начал подниматься скандал.

На эту тему сегодня активно пишет, в частности, агентство Ура.ру. Оно же распространяет и видеообращение, которым поделились родители. В нем несколько детей с плакатами обращаются к президенту и просят оставить в должности директора гимназии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с проблемой – нашему директору не дали пройти аттестацию и не хотят продлять трудовой контракт. Она много сделала для нас, находится именно на своем месте – знает, любит и умеет выполнять свою работу. Мы бы очень хотели попросить вас оставить ее нашим директором», – говорят дети на видео.

Между тем, далеко не все родители учеников гимназии № 110 поддерживают шумиху вокруг ухода на пенсию Ирины Виноградовой. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», многие считают, что учебному учреждению давно уже нужна свежая кровь как в руководстве, так и на уровне преподавательского состава.

Директора Ирину Виноградову многие характеризуют как человека резкого, вспыльчивого – она могла запросто остановить в коридоре любого ученика и отчитать, и не всегда по делу.

«Давно пора на пенсию директору, да и не только ей. Многие учителя в гимназии возрастные, и их подход к образовательному процессу сложно назвать современным и актуальным запросам времени. Однако в связи с тем, что это сложившийся коллектив, что-то менять там в этой конфигурации сейчас трудно», – отмечают родители.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube