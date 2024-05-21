Улицу Вайнера признали лучшей в России

Улицу Вайнера признали самой лучшей торговой улицей в России. Такое решение принято по итогам федерального конкурса «Торговля России», организатором которого является Минпромторг.

Как сообщили в ДИПе, на конкурсе оценивались внешний вид, созданные для развития бизнеса условия и востребованность торговых объектов, расположенных на улицах городов всей страны. Кроме улицы Вайнера, победителями конкурса стали несколько торговых объектов Екатеринбурга и области.

«Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты», – отметила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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