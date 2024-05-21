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Вторник, 21 мая 2024, 17:53 мск

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Умер генеральный конструктор НПО Автоматики

На 84-м году жизни скончался генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) автоматики Сергей Дерюгин. Об этом сообщает Роскосмос.

«Инженер ушел из жизни на 84-м году в результате продолжительной болезни. Сергей Федорович внес огромный вклад в развитие ракетной техники», – заявили в госкорпорации.

В частности, Дерюгин принимал участие в разработке морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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