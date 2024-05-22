FLIRT дошел до России – выявлены первые заболевшие новым вариантом ковида

В Россию пришел новый вариант коронавируса – FLiRT. Врачи говорят, что большой опасности он не представляет, а доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.

Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне – лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

После праздничных дней в России зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди чаще общались между собой в праздники, пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты призвали не пренебрегать мерами профилактики – чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Ранее в ведомстве отмечали, что, согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей во всем мире.

Екатеринбург, Елена Васильева

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