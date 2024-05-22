56-летняя женщина упала с электросамоката, разбила голову и будет оштрафована

В Алапаевском районе на автодороге Верхняя Синячиха – Ирбит 56-летняя женщина упала с самоката и получила серьезную травму головы. Ее доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, пострадавшая ехала на электросамокате «Kugoo Kirin C1+», мощность двигателя которого составляет 500 Вт. Такие самокаты приравниваются к мопеду, для управления ими необходимо иметь водительское удостоверение.

При этом женщина, жительница села Голубковское, экзамена на водительские права никогда не сдавала, на электросамокате ехала без мотошлема. На нее составили протоколы по ст. 12.6 КоАП РФ «Движение на мопеде без мотошлема» и по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортом, не имея права управления».

Алапаевск, Елена Владимирова

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