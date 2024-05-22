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Среда, 22 мая 2024, 09:46 мск

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Уральские таможенники не пустили в Россию украинские конфеты (ФОТО)

Фото УТУ

На границе России и Казахстана в Челябинской области таможенники и пограничники задержали партию украинских конфет, которую везли в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в грузовой фуре были обнаружены более 500 упаковок кондитерских изделий массой 300 кг. Перевозчик заявил, что не знал о стране происхождения товара, а также о том, что нарушает законодательство РФ.

Запрещенная к ввозу продукция изъята. Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией груза за несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ.

Напомним, с 2018 года ввоз в Российскую Федерацию украинских товаров, в том числе кондитерских изделий, запрещен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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