Для застройщиков со всей России устроили тур по Академическому (ФОТО)

В Екатеринбурге для застройщиков, приехавших на конференцию УрФО по многоквартирному строительству, провели тур в Академический район. Участникам экскурсии на примерах показали современный подход к строительству – когда девелопер не ограничивается возведением домов, но создает полноценную среду для комфортной жизни. «Умное ЖКХ», позволяющее жителям экономить на «коммуналке», тысячи камер по всему району, социальная инфраструктура, которая включает в себя не только детские площадки во дворе, но и музыкальные и художественные школы, поликлиники, детские сады и школы – вот краткий список того, что с гордостью продемонстрировал Академ гостям.

Как передает корреспондент «Нового Дня», делегация застройщиков побывала в уже готовых и строящихся кварталах. В ЖК «Олимпика» участникам тура показали планировки в доме комфорт-класса, которые подойдут для любой семьи, даже самой большой. Продемонстрировали квартиру 4Е на 29-м этаже, с мастер-спальней и просторной кухней-гостиной. Открывающийся с верхних этажей вид на парк, пруд и храм впечатлил гостей.

Там же, в «Олимпике», гостям Академического рассказали о новых технологиях, внедренных АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») при строительстве, – в жилых зданиях при облицовке были использованы фасадные фотоэлектрические панели. Они позволят жителям дома меньше платить за общее потребление электроэнергии.

В целом коммунальная система района эксплуатируется и контролируется при помощи «умного ЖКХ». В службе безопасности района «Гарант» участникам экскурсии показали систему управления инженерным оборудованием в зданиях «Академического». Она позволяет в режиме реального времени отслеживать работу всех инженерных систем, подстраивать работу оборудования с учетом сезонных и погодных условий. «Все это в итоге дает возможность разумного и эффективного энергопотребления, позволяет жителям экономить ресурсы, платежи за коммуналку у академчан ниже, чем в среднем по городу», – рассказал технический директор управляющей компании «Академический» Вадим Юн.

Инженерные мониторы в СБ «Гарант» – лишь малая часть, большинство экранов – это система видеонаблюдения, которая была внедрена в Академическом на самом начальном этапе строительства. Сейчас в районе действует более 8 тысяч видеокамер. Директор службы безопасности рассказал участникам тура, как выстраивается система видеонаблюдения в районе – от поворотных камер на зданиях, позволяющих контролировать ситуацию во дворах, прилегающей к домам территории, на проезжей части, до камер в домофонах, лифтах и подъездах. Преступность в Академическом в разы ниже, чем по Екатеринбургу, данные с камер используются и для оперативного реагирования, и при расследовании преступлений.

Еще одна особенность Академического, которую показали гостям урбан-тура – это обязательное включение в застройку социальных объектов. И не только школ и детсадов, что стало уже нормой при сдаче больших комплексов. Музыкальная и художественная школы, спортивные объекты, поликлиника для юных жителей района уже открылись и работают в новых кварталах, этим летом сдается поликлиника для взрослых.

Как отметили организаторы, участники тура задавали немало вопросов, начиная от глобальных, касающихся подходов к застройке и управлению, заканчивая деталями планировок, архитектурных и инженерных решений, озеленения и благоустройства.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

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