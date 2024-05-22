Уральские ученые изучают годичные кольца деревьев, чтобы прогнозировать паводки

Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН будут определять вероятность развития паводков по годичным кольцам деревьев.

Такое исследование этим летом запланировали ученые лаборатории дендрохронологии. Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС ведущий научный сотрудник Марина Гурская, участники экспедиции изучат деревья, которые произрастают в пойме рек Тура, Тавда и Чусовая. Они собираются установить взаимосвязь ширины и формы годичных колец с общим количеством осадков по годам. Затем, опираясь на эти данные, можно будет делать модели прогнозов будущих паводков и последствий наводнений для Свердловской области.

«Результаты этого исследования обеспечивают экологическую безопасность региона. Гидрологические проблемы – это не только паводки, но и засухи. По состоянию годичных колец деревьев мы сможем изучить эти закономерности и применять знания в будущем», – отметила Марина Гурская.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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