На дороги Екатеринбурга начали наносить шумовую разметку. Она появится на всех четырехполосных улицах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, шумовая разметка появилась на улице Репина, на участке от Центрального стадиона до улицы Начдива Васильева.

Новая технология будет использоваться, чтобы разделять встречные потоки на улицах с четырьмя и более полосами. В качестве материала применяется термопластик.

Особенность шумовой разметки заключается в том, что сначала на месте, где должна появиться разделительная линия, рабочие наносят квадраты со стороной около 10 сантиметров. Расстояние между небольшими кусками пластика составляет несколько десятков сантиметров. Затем специалисты наносят поверх квадратов обычную разметку. Благодаря этому линии становятся рельефными – с высотой до 10 миллиметров.

Когда автомобиль наезжает на такую разметку, его колеса издают своеобразный шум, а вся машина – вибрирует. Так водитель на интуитивном уровне понимает, что приближается к встречной полосе.

Общая протяженность шумовой разметки составит 83 километра.

Екатеринбург, Елена Васильева

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