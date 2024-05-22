В мэрии Екатеринбурга назвали причину утреннего пожара в трамвае

Причиной возгорания в трамвае № 1 сегодня утром стало короткое замыкание. «Гортранс» отметил грамотные действия водителя, которые позволили минимизировать материальный ущерб и спасти всех пассажиров. В составе полностью выгорел только один вагон, второй не пострадал.

«По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание силового кабеля (600 В), расположенного в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона. Вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживаний», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Напомним, трамвай загорелся сегодня в 7:36 на остановке «Переулок Рижский» на Вторчермете. В 8:56 пострадавший от огня состав увезли в депо. Задержка в движении общественного электротранспорта на улице Титова составила 1 час 20 минут. Размер причиненного ущерба от пожара еще оценивается, уточнили в городской администрации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube