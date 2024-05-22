Участников мотофестиваля поведут специальным маршрутом по храмам Урала

На Среднем Урале разрабатывают новые туристические маршруты по духовным местам и достопримечательностям.

Екатеринбург и Верхняя Пышма станут местом проведения первого фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» – он состоится 8 и 9 июня.

В рамках праздника запланированы десятки культурных мероприятий и активностей, а также соревнования лучших мотоспортсменов России.

Важным событием станет запуск интерактивной карты, состоящей из шести туристических маршрутов по Свердловской области. Один из них разрабатывается совместно с партнером фестиваля Фондом святой Екатерины, он соединит православные храмы области.

«Мотофестиваль «Движение» соберет сотни тысяч жителей области и гостей со всей страны. На встрече с идеологами фестиваля мы приняли решение, что маршруты необходимо проложить так, чтобы как можно больше участников познакомились с замечательными храмами нашей области. Это и духовная столица Урала Верхотурье, и Ганина Яма, и уникальный храм Архангела Михаила в селе Новоипатово, и многие другие храмы. Кроме того, 8 июня финальной точкой мотопробега из Верхней Пышмы до Екатеринбурга станет молебен у часовни святой Екатерины. Я уверена, нас ждут два очень ярких и насыщенных событиями дня. Всех с радостью приглашаю стать гостями или участниками фестиваля», – поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Официальный старт фестивалю даст мотопарад в Верхней Пышме от музейного комплекса УГМК. Мотопутешественники преодолеют 15 километров и завершат заезд у часовни святой Екатерины, где хранятся мощи покровительницы города.

Участие в параде примут представители более 30 мотоклубов, при этом присоединиться к ним смогут все желающие мотовладельцы.

Организаторы отмечают, что событие доставит минимум неудобств для жителей, но не обойдется без временных перекрытий дорог.

«Нам очень важно, чтобы Екатеринбург не становился просто транзитной точкой между Западом и Востоком для путешественников. Нам интересно показать регион. Каждый год мы придумываем новый маршрут, снимаем фильмы, выкладываем интерактивную карту, чтобы любой желающий мог ее загрузить, наполняем культурными смыслами. Занимаясь организацией фестиваля здесь, мы поняли, на какой Клондайк возможных маршрутов, смыслов и историй наткнулись. У нас сейчас в разработке шесть маршрутов, которые мы предложим гостям. Нам важно, чтобы люди здесь задерживались, хотели вернуться, проехать что-то еще», – рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение», председатель ассоциации «Федерация свободных байкеров» Владимир Кашкин.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» состоится 8 и 9 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В программе десятки культурных мероприятий и активностей: мотопарад, ретропробег, соревнования мотоспортсменов в самом сердце уральской столицы и выступления знаменитых артистов, среди которых L'ONE, Uma2rman, «Ундервуд», OTYKEN, и многое другое.

Екатеринбург, Елена Васильева

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