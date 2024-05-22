На Урале зарегистрирована первая в этом году смерть от энцефалита

В Свердловской области зафиксирован первый в этом году случай смерти человека от клещевого энцефалита. Скончалась 66-летняя женщина, прививку от энцефалита она не ставила, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего в регионе с начала сезона от укусов клещей пострадали 8012 человек, это примерно столько же, сколько в прошлом году. Чаще всего клещи нападают на людей в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Ачитском городском округе, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шале и Тугулыме. В лабораториях исследовано 4092 особи клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,9% проб, моноцитарный эрлихиоз – в 3,1%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,6%. В 39,5% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 61 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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