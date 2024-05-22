Только 44% работающих екатеринбуржцев заранее готовятся к пенсии

Менее половины (44%) екатеринбуржцев не планируют работать в старости и уже решили, на что будут жить после выхода на пенсию.

Аналитики сервиса «Авито работа» опросили более 7 тысяч жителей города и выяснили, что 9% респондентов полностью рассчитывают на пенсионные накопления, 22% параллельно готовят личные накопления, а 12% вместе с пенсионными накоплениями планируют финансовую подушку в виде пассивного дохода от бизнеса или сдачи квартиры.

Исследование также проводилось с целью узнать, в каких городах работающие россияне заблаговременно заботятся об обеспеченной старости. Так, чаще других дополнять пенсионные выплаты личными накоплениями в старости собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска (48%) и Уфы (48%). А реже всего заранее готовятся к пенсии жители Перми (30%), Нижнего Новгорода (34%) и Казани (35%). Екатеринбург в этом рейтинге занял 8-е место.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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