Закрытие улицы Анны Бычковой продлят до 30 мая

Сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой продлят с 23 до 30 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта (у концерна «Калина»).

Движение транспорта в объезд закрытого участка улицы Анны Бычковой организовано по улице Хрустальной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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