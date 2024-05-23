Полмиллиона уральцев стали больше знать о своем здоровье

Более 512 тысяч жителей Свердловской области прошли диспансеризацию и другие профилактические мероприятия за четыре месяца 2024 года. Это почти на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«При обследовании большего числа людей мы выявляем больше патологий. Так, за четыре месяца 2023 года было впервые обнаружено 22,6 тысячи заболеваний, а за аналогичный период 2024 года – 38,9 тысячи заболеваний. При этом в процентном соотношении цифры не сильно меняются: показатель прошлого года составил 10,2%, нынешнего – 10,6%. Каждый случай – это чьи-то жизнь и здоровье, которые медикам удалось спасти благодаря раннему выявлению заболевания, поэтому я приглашаю всех уральцев пройти диспансеризацию», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Наиболее часто у уральцев по-прежнему выявляют болезни системы кровообращения (более 21 тысячи впервые выявленных патологий). Более 1,9 тысячи свердловчан получили диагноз «сахарный диабет».

Отдельное внимание медиков сосредоточено на выявлении злокачественных новообразований: за четыре месяца обнаружено 845 случаев, причем в 77% заболевания диагностированы на ранних стадиях.

Медики каждый раз напоминают, что многих факторов риска человек может избежать:

27,4% обследованных уральцев страдают гиперхолестеринемией,

23,4% имеют избыточную массу тела,

22,9% людей, прошедших диспансеризацию, питаются неправильно,

17,2% ведут малоподвижный образ жизни.

Напомним, что диспансеризация доступна всем жителям старше 18 лет бесплатно. Так, министерством здравоохранения Свердловской области организована работа медучреждений по проведению профилактических мероприятий в вечерние часы (до 20:00) и в субботу (с 9:00 до 16:00) в рамках акции «Зеленая суббота». А также продолжается внедрение выездных форм взаимодействия «Добро в село» и «Добро на предприятие» с привлечением мобильных медицинских комплексов по месту работы или учебы, а также в сельской местности.

Екатеринбург, Елена Васильева

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