Минздрав предупредил уральцев о новом виде мошенничества

Жителей Свердловской области предупредили о новом виде мошенничества. Людям звонят «из поликлиники» и говорят, что нужно записаться на флюорографию или диспансеризацию, а чтобы подтвердить запись, просят подтвердить личность с помощью кода, который придет в СМС.

«На самом деле цифровая комбинация приходит с портала госуслуг для смены входа в учетную запись, и все персональные данные человека попадают в чужие руки», – рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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