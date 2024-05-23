Раскрыта схема обмана свердловчан с помощью полисов ОМС

Жителей Свердловской области предупреждают о новом виде мошенничества под видом замены полисов обязательного медицинского страхования. Людям звонят обманщики и просят установить «приложение Минздрава» на смартфон. Это фишинговая программа, которая крадет персональные данные и сведения из банковских приложений.

«У министерства здравоохранения нет мобильного приложения, а все полисы ОМС бессрочны», – напомнили в минздраве региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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