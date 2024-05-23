Контрабандист вывез леса на 3 млн – его оштрафовали на 350 тысяч

В Екатеринбурге суд Верх-Исетского района вынес обвинительный приговор в отношении жителя Свердловской области. Его имя не уточняется. Мужчину признали виновным в контрабанде леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
«Обвиняемый представил в таможенный орган декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения о происхождении экспортируемых пиломатериалов из сосны, и незаконно переместил в Республику Узбекистан пиломатериалы общей стоимостью свыше 3 млн рублей» – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Контрабандисту вынесли приговор – штраф 350 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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