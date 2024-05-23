Контрабандист вывез леса на 3 млн – его оштрафовали на 350 тысяч

В Екатеринбурге суд Верх-Исетского района вынес обвинительный приговор в отношении жителя Свердловской области. Его имя не уточняется. Мужчину признали виновным в контрабанде леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

«Обвиняемый представил в таможенный орган декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения о происхождении экспортируемых пиломатериалов из сосны, и незаконно переместил в Республику Узбекистан пиломатериалы общей стоимостью свыше 3 млн рублей» – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Контрабандисту вынесли приговор – штраф 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube