Уральские ученые разработали новое химическое соединение, способное эффективно подавлять туберкулез

Российские ученые синтезировали химическое соединение, способное эффективно подавлять рост бактерий, вызывающих туберкулез. Разработкой занимались специалисты Уральского Федерального университета, сообщают «Известия».

На основе этого соединения панируется создать новый препарат для борьбы с теми штаммами болезни, которые выработали резистентность к классическим антибиотикам. По словам экспертов, медики крайне заинтересованы в новых противотуберкулезных лекарствах, так как чем большим разнообразием вариантов они обладают, тем легче им находить оптимальную терапию в каждом конкретном случае.

Отдаленное сходство

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) рассказали, что вещества из класса триазолопиримидинов во время экспериментов на клеточных моделях инфекции в лаборатории показали высокую эффективность подавления роста болезнетворных бактерий. По словам разработчиков, кроме борьбы с основным заболеванием соединение может успешно противодействовать сопутствующим инфекциям, которые часто возникают у пациентов, зараженных палочкой Коха. Сегодня наиболее известными лекарствами для терапии туберкулеза считаются изониазид и рифампицин. Однако их эффективность в последнее время снижается, так как микробы вырабатывают к ним резистентность.

«Наши соединения отдаленным образом напоминают изониазид. Они содержат его структурный аналог. Получается, что лекарство, с одной стороны, состоит из фрагмента антитуберкулезного препарата, а с другой, сама молекула относится к азопуринам, которые традиционно входят в состав антибактериальных средств разнообразного строения и априори обладают биологической активностью», – рассказал главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

Лечение туберкулеза сильно осложняется возникновением его антибиотикорезистентных штаммов. Со временем бактерии вырабатывают иммунитет к препаратам, которые традиционно используются для борьбы с ними, и лечение становится менее эффективным и более длительным. Медики вынуждены повышать дозу лекарства, и, так как любые действующие вещества в большей или меньшей степени токсичны, увеличивается и нагрузка на организм пациента, в первую очередь на печень. Решить проблему может создание новых препаратов, к которым инфекция еще не успела приспособиться.

«У медика возникает выбор: либо использовать ударную дозу привычного препарата, рискуя организмом пациента, либо взять новое лекарство. Конечно, бактерии рано или поздно приспособятся к любому средству, какое бы мы ни сделали. Это видно на примере антибиотиков – сейчас уже используются их четвертое и пятое поколения. Но мы можем поднимать эффективность и снижать необходимую дозу, а значит, и опасность для организма больного», – рассказал Григорий Зырянов.

По словам разработчиков, предложенное ими средство способно подавлять рост бактерий при гораздо более низкой концентрации, чем существующие лекарства. Это должно снизить побочные эффекты. При этом структура самого вещества говорит о том, что оно станет эффективным против сопутствующих инфекций. Фрагмент, похожий на изониазид, будет действовать на туберкулезную бактерию, а молекула в целом и фрагмент триазол – подавлять другие болезни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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