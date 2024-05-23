Вице-мэр попросил екатеринбуржцев «потерпеть» ремонт на улице Московской

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов попросил горожан «потерпеть» дорожный ремонт улицы Московской. Автомобилисты неоднократно жаловались, что рабочие без предупреждений перекрывают обе полосы, из-за чего на близлежащих улицах скапливаются пробки. Заторы начались сразу после майских праздников.

«Да, действительно ведутся работы на путепроводе, который был построен лет 15 назад, поэтому дорожное покрытие там пришло в негодность. Чем быстрее мы выполним эти работы, тем быстрее неудобства для горожан закончатся. Сейчас там укладывают верхнее полотно. Работы будут длиться еще полторы-две недели. Надо только потерпеть. Понятно, что там пробки возникают не только из-за перекрытий. Движение сильно замедляется, потому что на дороге устанавливают люки, лежит щебень. Я еще раз переговорю со строителями, чтобы они создавали меньше неудобств», – прокомментировал «Новому Дню» Алексей Бубнов во время пресс-тура.

Чиновник также отметил, что фрезеровка асфальта идет и на улице 8 Марта, что тоже может вызвать претензии жителей. «Там будут менять слой, но работы зависят еще и от погоды. Так что надо немного потерпеть», – сказал вице-мэр.

Напомним, ремонт на улице Московской на участке от ул. Тольятти до ул. Щорса. По контракту срок окончания работа – 1 июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube