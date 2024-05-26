Было и прошло: после почти летнего тепла на Урал вернулся холод и дожди

После почти летней субботней погоды в Свердловскую область снова пришло похолодание. Как сообщает тг-канал «Погода в Екатеринбурге», в ночь на 26 мая через территорию Свердловской области прошел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый небольшими осадками. «Днем 26 мая на территорию региона в очередной раз будет поступать арктическая воздушная масса. Адвекция холода сопровождается порывистым ветром и кратковременными дождями. Дневного прогрева не будет, температура воздуха продолжит понижаться, днем станет холоднее, чем ночью», – отмечают в тг-канале. К вечеру ветер стихнет, прояснится. Ночь на понедельник ожидается холодной, особенно по северу и западу области, с заморозками до -1..-3.

В Екатеринбурге в воскресенье будет идти небольшой дождь, днем температура выше 11 градусов не поднимется. Холодным будет и 27 мая. Ближайшее относительное потепление – 28 мая, воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Екатеринбург, Елена Васильева

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