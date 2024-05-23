Директор свердловского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» заключен под стражу до 20 июля

До 20 июля будет находиться под стражей директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД в Свердловской области Александр Луканин. Такое решение принял сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба суда, Луканина подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

Постановлением суда Александру Луканину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля 2024 года включительно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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