А вас я попрошу остаться: депутатов заксо в начале июня могут собрать на экстренное заседание

В начале июня депутатов свердловского заксо могут собрать на экстренное внеплановое заседание.

Как сообщают народные избранники в приватных разговорах, их попросили 5-7 июня быть на связи и не уезжать далеко от Екатеринбурга. Теоретически это может означать, что в эти даты их пригласят на внеплановое пленарное заседание.

В политических телеграм-каналах рассматриваются разные версии развития событий. Некоторые, как и в прошлые годы, пророчат губернатору Евгению Куйвашеву переход на другую работу, а региону – досрочные выборы в сентябре. При этом близкий к областной администрации телеграм- канал «Не для протокола» сегодня сообщил, что губернатор начал ремонт в новой квартире в центре Екатеринбурга, и уточнил, что квартира в ипотеке до 2036 года.

Другая версия – необходимость корректировки областного бюджета.

Отметим, внеочередные заседания заксо – не такая уж большая редкость для Свердловской области. Например, осенью 2023 года депутатов собирали для передачи Екатеринбургу объектов, построенных к Универсиаде, в январе 2021 года – для утверждения Александра Высокинского первым замом губернатора, в апреле 2020-го – для принятия закона о штрафах за нарушение самоизоляции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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