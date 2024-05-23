Схему движения транспорта по улице Мира временно изменят

Схема движения общественного транспорта по улице Мира изменится с 24 мая до 2 августа. Это связано с работами по ремонту тепловых сетей по улице Мира на участке от дома № 29 «а» до дома № 27.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусные маршруты № 54, 054, 86 и троллейбусный маршрут № 37 меняют схему движения:
– при движении от остановки «Уралобувь» объезд будет осуществляться по улицам: Мира – Педагогическая – Гагарина – далее по маршруту;
– на данный период отменяется остановка «Мира».
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Екатеринбург, Елена Владимирова
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