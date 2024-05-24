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Пятница, 24 мая 2024, 10:16 мск

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Детский сад обязали заплатить компенсацию ребенку, упавшему на гвоздь в группе

Прокуратура в Полевском взыскала компенсацию морального вреда с детского сада, в котором травмировался воспитанник.

Инцидент произошел в детском саду № 53, сообщает пресс-служба надзорного органа. 4-летний ребенок, выходя из туалетной комнаты, которая расположена в группе, запнулся. Потеряв равновесие, он правым коленом упал на металлический гвоздь, торчащий в дверном пороге, расположенном между туалетной комнатой и группой. Воспитатель о произошедшем маме ребенка сообщила не сразу, а лишь когда после дневного сна ребенок не смог встать на правую ногу. У малыша – колотая рана правого коленного сустава, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Воспитателя группы привлекли к дисциплинарной ответственности . Кроме того, прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление к МБДОУ «Детский сад № 53» о взыскании компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил, взыскав с образовательного учреждения в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

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