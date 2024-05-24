Возле госпиталя ветеранов на женщину с ребенком напали бродячие собаки

Следователи начали проверку по факту нападения бродячих собак на жительницу Екатеринбурга, гулявшую с ребенком.

Инцидент произошел в прогулочной зоне на улице Соболева, возле областного госпиталя ветеранов войн. Женщина не ожидала нападения в таком благоустроенном месте. «Там ведь гуляют те, кто там бывает на приеме, кто лежит в больнице... Я шла – и резко услышала лай из дальнего угла. На нас накинулись две дикие чипированные собаки. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала»,– рассказала Дарья порталу е1.

В ходе проверки следователи опросят пострадавшую, свидетелей, выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины. Кроме того, они узнают, кто отвечает за отлов собак на этой территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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