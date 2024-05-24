На въезде в Академический скопились пробки из-за неработающего светофора и ДТП

На въезде в Академический район и выезде из него снова скопились огромные пробки. Причин несколько. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на перекрестке Амундсена и Объездной сломан светофор, здесь уже произошла одна авария. Еще одно ДТП случилось на Объездной, за несколько метров до перекрестка.

«Амундсена стоит от Московской и до Академического в оба конца», – сообщают читатели «Нового Дня».

Также серьезные пробки на улице Академика Бардина от Чкалова до Амундсена и по бульвару Денисова-Уральского в сторону Московской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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