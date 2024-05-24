Екатеринбургских родителей научат оказывать первую помощь

Родителей из Екатеринбурга научат оказывать первую помощь детям. Врачи из школы «Спасти жизнь» расскажут и покажут, как действовать, если ребенку в дыхательные пути попало инородное тело, если он потерял сознание или у него судороги, если он захлебнулся во время купания.

Мероприятие пройдет в 13:00 в здании Свердловской детской железной дороги в парке Маяковского. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Екатеринбург, Елена Сычева

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