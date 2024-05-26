Машина с пьяным водителем влетела в забор и повисла на нем

В Шалинском районе Свердловской области машина с пьяным водителем влетела в забор жилого дома и повисла на его обломках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 25 мая в 08:10 часов у д.9 по ул.Советская Шалинского района Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомашины «Лада 211440», мужчина 2001 г.р., выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде ограждения жилого дома.

В результате ДТП автомобиль и ограждение повреждены, водитель Лады с переломом носа и ушибами доставлен в Шалинскую ЦГБ.

Установлено, что автомобилист имеет стаж вождения 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 4 раза, в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. В больнице автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на трезвость, результат показал наличие 0.682 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян. По данному факту гражданин пояснил, что выпил спиртные напитки после автоаварии.

На месте ДТП инспекторы ДПС провели процессуальные действия, в отношении водителя составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ. По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции осуществят выход в автошколу, где обучался автомобилист, для проведения профилактической работы.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к соблюдению требований ПДД РФ: разумному выбору скорости во время поездок, в соответствии с конкретными дорожными условиями, исключить факты пьяного вождения и употребление алкогольных напитков и наркотиков после ДТП.

Екатеринбург, Елена Васильева

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