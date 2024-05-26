на Уралмаше женщина попала под машину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло 26 мая около 11.00 часов на проспекте Космонавтов напротив дома 86. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», мужчина пятидесяти лет, двигаясь по улице Индустрии при совершении поворота налево допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 52-летнюю женщину с травмами доставили в 36 ГКБ. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, проводить процедуру оформления ДТП.

Екатеринбург, Елена Васильева

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