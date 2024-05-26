Водитель «Газели» устроил ДТП и скрылся, оставив на месте трех пострадавших

ГИБДД Екатеринбурга разыскивает водителя, который на машине «Газель» устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Авария произошла 25 мая на улице Комсомольская, 104: водитель «Газели» двигался со стороны Малышева и при повороте налево на перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который ехал по встречному направлению со стороны Блюхера. «Газель» уехала, оставив на месте происшествия трех пострадавших. Это девочка 11-ти лет с переломом правого плеча, мальчик пяти лет с переломом лучевой кости и женщина 38-ми лет с переломом верхнего конца лучевой кости. Все они были доставлены в лечебные учреждения Екатеринбурга.

Известно, что за рулем Volkswagen Polo находился 41-летний мужчина со стажем вождения 17 лет, за нарушение ПДД не привлекался. Личность водителя «Газели» на данный момент неизвестна, его розыск продолжается.

«Госавтоинспекция рекомендует водителю «Газели» самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний. Напоминаем, что согласно ПДД, на водителя возлагается ряд обязанностей, в случае ДТП», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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