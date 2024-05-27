В Ивделе начались белые ночи

В Ивделе начался сезон белых ночей.

Как передает корреспондент «Нового Дня», уральский город находится на одной параллели с Санкт-Петербургом – примерно 60 градусов северной широты, поэтому белые ночи наступают здесь одновременно с северной столицей. Природное явление можно наблюдать с конца весны и до последних чисел июня. Таким образом, сейчас у белых ночей своеобразный экватор. По словам местных жителей, темнеть в этот период начинает только в 4 часа утра, а светлеть – уже в пять.

Необычное природное явление, рассказывают жители Ивделя, привлекает уральских туристов – посетить Ивдель, безусловно, дешевле, чем проводить время в Санкт-Петербурге, да и ехать далеко не нужно. Билет на поезд стоит от 2 тысяч рублей, дорога займет всего 9 часов.

Туристы едут в Ивдель не только полюбоваться белыми ночами, но и для того, чтобы сплавиться по северным рекам.

Что же касается местных жителей, то они привыкли к белым ночам. «Поэтому мы меньше любуемся этим природным явлением. Оно действует на коренных жителей, особенно садоводов, по-другому – удлиняет рабочий день. То есть больше времени уделяется огороду – даже в час ночи можно спокойно копать грядки – светло же», – рассказывают жители Ивделя. Правда, в этом году с погодой Уралу не повезло. Накануне в Ивделе, к примеру, шел снег. А в ночь на понедельник на земле и в воздухе были заморозки.

Ивдель, Елена Васильева

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