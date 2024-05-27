Летняя погода придет по календарю

В Екатеринбурге тепло вернется вместе с началом календарного лета, по прогнозу Гидрометцентра России, почти всю неделю будет прохладно, но к выходным распогодится. Так, сегодня днем воздух прогреется только до +12 градусов, во вторник будет теплее – до +18 °C, но ожидаются дожди.

В среду снова похолодает до +12°, в четверг будет до +15 °, выглянет солнце. С пятницы вернется облачная погода, но будет теплее – до +19 °C, а в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, ожидается +20°.

Екатеринбург, Елена Сычева

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