Петр Ян и Генри Сехудо договорились о бое

Российский боец смешанных единоборств из команды «Архангел Михаил» Петр Ян принял вызов Генри Сехудо. Первоначально провести бой Сехудо предложил Сонг Ядонг (на недавнем турнире UFC его победил Петр Ян), однако Сехудо отклонил вызов китайского бойца, и сам бросил вызову российскому спортсмену. «Твое время придет, Сонг, я сделаю из тебя хромого Донга. Но сначала мне нужен Петр Ян. Я стану русским, чтобы надрать ему задницу», – заявил Сехудо.

«Тройной клоун возвращается на землю своих забытых прошлых достижений. Бронируйте!» – парировал Петр Ян.

Напомним, боец ММА из России является экс-чемпионом UFC в легчайшем весе. Как и его визави Генри Сехудо.

Заметим, два года назад американец уже заявлял, что сразился бы с Петром Яном, назвав его «уродливой картофелиной из России». «Я бы избил его, держа российский флаг на глазах у его соотечественников. Да, Ян действительно хороший боец, но я слишком серьезный конкурент для него», – говорил тогда Сехудо.

Екатеринбург, Елена Сычева

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