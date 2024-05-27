70-летний завкафедрой университета отдал мошенникам 400 тысяч

Очередной жертвой телефонных аферистов стал 70-летний заведующий кафедрой одного из екатеринбургских университетов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в выходные ученому позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании – оператора мобильной связи. Незнакомец сообщил, что необходимо пролонгировать абонентский договор, иначе номер будет отключен и передан другому лицу. Для этого никуда не нужно ходить, а достаточно установить специальное приложение. Под диктовку «менеджера» мужчина скачал и установил программу в телефон, а затем сообщил собеседнику несколько четырехзначных кодов, пришедших в СМС. После этого звонивший сказал, что договор пролонгирован успешно, и повесил трубку.

Через некоторое время телефон начал работать с перебоями. Пострадавший проверил мобильный банк и обнаружил, что с его счета пропали 400 тысяч рублей.



При этом заявитель признался, что недавно сотрудники полиции провели в университете профилактическую беседу на эту тему. Однако, общаясь с аферистами, гражданин поддался на убедительные рассказы «менеджера».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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