Уральцы стали чаще закрывать дворы шлагбаумами и воротами – это мешает мусоровозам

Уральцы стали чаще закрывать дворы жилых домов для проезда автомобилей, из-за этого с начала 2024 года бригады мусоровозов «Спецавтобазы» не добрались до контейнерных площадок почти 9,5 тысячи раз. Речь идет только о Екатеринбурге.

«Некоторые УК и ТСЖ сразу выдают нам специальные пульты для ворот и шлагбаумов, но, как правило, нам самим приходится их просить, чтобы вовремя вывозить мусор. Иногда коммунальщики вообще не отвечают на наши запросы», – рассказал начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Павел Хатько.

Екатеринбург, Елена Сычева

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