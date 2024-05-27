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Понедельник, 27 мая 2024, 12:01 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале опять объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области снова выпустили штормовое предупреждение: завтра, 28 мая, местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В ГУ МЧС призвали соблюдать правила безопасности. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам тоже рекомендуется отложить заботы о посадках на своих участках.

На улице надо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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