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Понедельник, 27 мая 2024, 16:08 мск

Новости Екатеринбург

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На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

Фото Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце около часа назад произошла мощная вспышка максимального класса Х. «Источником вспышки является группа пятен AR3664, которая с 1 по 14 мая устроила целый расстрел Земли и окружающего космического пространства выбросами плазмы. Именно она ответственна за самую мощную геомагнитную бурю последних 20 лет (10-12 мая 2024 года) и самую мощную вспышку в этом цикле солнечной активности (14 мая)», – сообщает астроном Стас Короткий в группе AstroAlert.

Он отметил, что вспышка не будет заметна на Земле, однако через неделю планета окажется под угрозой. Солнце повернется к Земле активной областью AR3664, и тогда не исключены геомагнитные бури и сияния.

Екатеринбург, Елена Сычева

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