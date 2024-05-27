Развязку «Бухара – Урал» в Екатеринбурге закроют на все лето

С 1 июня по 31 августа строители АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение транспорта по развязке «Бухара – Урал» над дублером Сибирского тракта.

В пресс-службе мэрии пояснили, что это связано с ремонтом путепровода. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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