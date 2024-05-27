На Урале отпраздновали день Симона Вехотурьского (ФОТО, ВИДЕО)

На Урале отпраздновали день праведного Симеона Верхотурского.

День Симеона Верхотурского

В Свято-Николаевском мужском монастыре прошла литургия, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Владыка Евгений призвал паству «поразмышлять о себе». «А где моя вера? Где мои стремления? Где мои надежды?». Как в Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если сокровище наше Христос, то сердце наше утверждено в блаженной вечности. А если сокровище здесь, на земле, значит, надо просить, надо искать иного – вечного – сокровища. Святой Симеон его обрел, апостолы наполнились этой верой. Поэтому мы с вами здесь», – сказал глава митрополии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube